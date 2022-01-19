Останні 7 років стали найтеплішими за всю історію спостережень

У сімку найтепліших років на Землі увійшов 2021 рік, середньосвітова температура минулого року була на 1,11 градуса Цельсія вище за доіндустріальні рівні 1850-1900 років, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це у середу повідомила Всесвітня метеорологічна організація (ВМО), яка веде систематичні спостереження за погодою та кліматом.

"2021 рік запам'ятається своєю рекордною температурою близько 50 градусів Цельсія в Канаді, порівнянною з показниками в спекотній пустелі Сахара в Алжирі, а також виключно сильними зливами та смертоносними повенями в Азії та Європі, посухою в районах Африки та Південної Америки" , - заявив генеральний секретар. ВМО Петтері Таалас.

У ВМО наголосили, що «глобальне потепління та інші довгострокові тенденції зміни клімату, як очікується, продовжаться через рекордний рівень концентрації в атмосфері парникових газів, що утримують тепло».

Глава ВМО зазначив, що зміна клімату та пов'язані з погодою лиха надають катастрофічний вплив на населення всіх континентів.

У першу трійку найтепліших років увійшли 2016, 2019 та 2020 роки.