В Україні зупиняють роботу виробники скла

Три підприємства скляної галузі припинили роботу внаслідок зростання цін на газ, заявили в асоціації виробників "Скло України", повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що три виробники вже повністю зупинилися, а "решта перейшли в стадію технологічного простою, аби не допустити повної зупинки печей" .

Причина полягає у тому, що газ зумовлює до 50 % собівартості скляної продукції. Значне зростання цін на енергоносії спричиняє стрімке зростання кінцевої ціни української продукції.

В асоціації зауважують, що на всього підприємствах скляної галузі України працює понад 12 000 осіб. Проте робочі місця опиняються під загрозою, адже виробництва швидко стають збитковими і знаходяться на стадії банкрутства та повного закриття.

Відтак виробники звернулися до Кабінету міністрів з проханням розробити програму підтримки галузі з наданням пільгових антикризових кредитів. Також вони просять компенсувати ціни на газ у період кризової ситуації та дозволити брати участь у купівлі "соціального" газу.