У Кремлі відповіли на пропозицію Ердогана щодо зустрічі із Зеленським

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував пропозицію Реджепа Таїпа Ердогана щодо проведення переговорів Володимира Путіна та Володимира Зеленського в Туреччині.

Про це повідомляє Telegram-канал "РИА Новости".

"Вітаємо зусилля будь-яких країн для врегулювання ситуації в Україні. Місце переговорів для врегулювання в Україні другорядне, головне - вплинути на Київ для реалізації Мінських угод" , - сказав Пєсков.