У Кремлі відповіли на пропозицію Ердогана щодо зустрічі із Зеленським

У Кремлі відповіли на пропозицію Ердогана щодо зустрічі із Зеленським

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував пропозицію Реджепа Таїпа Ердогана щодо проведення переговорів Володимира Путіна та Володимира Зеленського в Туреччині.

Про це повідомляє Telegram-канал "РИА Новости".

"Вітаємо зусилля будь-яких країн для врегулювання ситуації в Україні. Місце переговорів для врегулювання в Україні другорядне, головне - вплинути на Київ для реалізації Мінських угод", - сказав Пєсков.

Він додав, що "якщо Туреччина може вплинути на Київ та спонукати його на виконання зобов'язань за Мінськими угодами, це можна лише вітати".

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