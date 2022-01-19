У Кремлі відповіли на пропозицію Ердогана щодо зустрічі із Зеленським
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував пропозицію Реджепа Таїпа Ердогана щодо проведення переговорів Володимира Путіна та Володимира Зеленського в Туреччині.
Про це повідомляє Telegram-канал "РИА Новости".
"Вітаємо зусилля будь-яких країн для врегулювання ситуації в Україні. Місце переговорів для врегулювання в Україні другорядне, головне - вплинути на Київ для реалізації Мінських угод", - сказав Пєсков.
Він додав, що "
якщо Туреччина може вплинути на Київ та спонукати його на виконання зобов'язань за Мінськими угодами, це можна лише вітати".