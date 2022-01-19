Як українські зірки святкують Водохреще

Деякі українські зірки, слідуючи багаторічним традиціям, сьогодні пірнули в ополонку. Ті, хто все ж таки не ризикнув це зробити, просто привітали підписників зі святом, повідомляє Сьогодні.

Ектор Хіменес-Браво

Відомий шеф-кухар, який нещодавно відзначив ювілей, вперше у своєму житті вирішив зануритися в ополонку на Водохреще.

"Це було так шокуюче і так швидко, що я просто заплутався у власних руках. Невимовний досвід! Адреналін не пояснити словами. Настільки розбурхує тіло і розум!" – написав Ектор

Руслана

Співачка Руслана вирішила не пірнати в ополонку, а облитися холодною водою. Після водних процедур співачка вирушила обтиратись снігом.

"Тепер гарячий чай та співати-танцювати. Тепер можу повертати гори. Набирайтеся здоров'я та будьте щасливі!" – сказала артистка.

Сергій Бабкін

Співак просто опублікував фото, зроблене в ополонці.

"З Хрещенням, Дорогі! Міцної Віри, Кришталево чистих Думок, Барвисті у всіх Ваших Проявах! Будьте здорові!" - написав артист.

Фото: instagram.com/babkin_official

Сніжана Бабкіна

Дружина Сергія Бабкіна також запостила фото. Сніжана позувала оголеною на снігу.

"З Хрещенням, дорогі! Чистого неба над головою, світлої радості, нескінченного щастя, здоров'я міцного вам та вашим сім'ям! Нехай ваш внутрішній дух буде бадьорим!" - пише Сніжана Бабкіна.

Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Катя Осадча

Катя Осадча, яка минулого року стала мамою втретє, вирішила привітати підписників, опублікувавши спільне фото із чоловіком Юрієм Горбуновим

"Христос хрещаєтся! Зі святом Водохреща! Нехай хрещенська вода змиє всі негаразди. Любові й злагоди вашим родинам", – написала телеведуча.