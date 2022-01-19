В ІКАО назвали причину посадки літака Ryanair в Мінську

Повідомлення про замінування, через яке літак з колишнім головним редактором Telegram-каналу Nexta Романом Протасевичем на борту екстрено посадили в Мінську в травні 2021 року, було свідомо неправдивим, повідомляє Лівий берег.

Про це свідчить звіт, який Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) надіслала своїм учасникам.

В ІКАО зазначили, що не приписують поширення інформації про мінування будь-якій державі.

"Оскільки ні бомби, ні свідчень її існування не було виявлено під час підготовки до посадки в Афінах і після різних перевірок у Білорусі та Литві, вважається, що повідомлення про бомбу було навмисно помилковим" , – йдеться у документі.

17 січня ІКАО повідомила про завершення звіту з висновками про інцидент із Ryanair і надала його 193 країнам – членам організації. Звіт підготувала спеціальна група, до якої входять експерти в галузі авіаційної безпеки, експлуатації повітряних суден, аеронавігації та міжнародного повітряного права.

В ІКАО не розкрили змісту документа, але розповіли, що розглянуть висновки з нього на засіданні 31 січня.

За даними ЗМІ, які оприлюднили витяг зі звіт, в організації зазначили, що електронний лист про загрозу вибуху надійшов до аеропорту Мінська о 12:56:45 за місцевим часом, коли літак уже готувався до екстреної посадки. У наданому білоруською стороною ІКАО скриншоті листа час отримання інший – 12:25.