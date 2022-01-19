Citizen випустить серію годинників на честь Nissan Fairlady Z

Японська компанія Citizen, що виробляє годинник та електроніку, підготувала подарунок для фанів спорткара Nissan Fairlady Z – лімітовану серію однойменного годинника. Новинка буде виготовлена обмеженою серією 1700 екземплярів, повідомляє Обозреватель.

Нове покоління спорткара Nissan Z (Fairlady Z – в Японії), яке дебютувало минулого року, викликало великий інтерес шанувальників марки, але далеко не всі з них можуть дозволити собі викласти близько $40 тисяч за новинку.

Годинник Citizen Nissan Fairlady Z буде запропоновано у двох варіантах виконання. Джерело: Citizen

Допомогти фанам долучитися до легенди вирішили у компанії Citizen, яка вперше поєднала свої зусилля з Nissan. Для цього була створена особлива серія годинників Citizen Nissan Fairlady Z, натхнених "одним із найвідоміших японських спорткарів".

Годинник Citizen Nissan Fairlady Z буде запропоновано у двох варіантах виконання. Модель AT8185-89E отримає елементи дизайну у жовтому кольорі Ikazuchi Yellow. Для оформлення моделі AT8185-97E використовується ще один фірмовий колір, в який фарбуються спорткари Nissan Z – синій Seiran Blue. Обидва кольори вдало контрастують із чорним титановим корпусом SuperTitanium, темно-сірим циферблатом та сріблястими деталями годинникового механізму.

Модель AT8185-89E отримає елементи дизайну у жовтому кольорі Ikazuchi Yellow. Джерело: Citizen

Обидві моделі годинника використовують фірмову технологію Eco-Drive RadioControlled, що дозволяє вчасно контролювати зарядку батареї. Також вони автоматично отримують дані про локальний час у чотирьох регіонах: Японії, Китаї, США та Європі.

Для оформлення моделі AT8185-97E використовується ще один фірмовий колір, в який фарбуються спорткари Nissan Z – синій Seiran Blue. Джерело: Citizen

Годинник отримав червону секундну стрілку, логотипи Fairlady Z та Nissan, а буква "Z" прикрасила заводний механізм. Citizen Nissan Fairlady Z обійдеться покупцям у $2495. Компанія вже відкрила приймання замовлень, але перші екземпляри вирушать до покупців не раніше ніж 14 березня.