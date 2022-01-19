Меркель відмовилася від посади в ООН

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто зателефонувала генеральному секретарю ООН та відмовилася від пропозиції обійняти посаду в одній зі структур міжнародної організації. Про це з посиланням на Spiegel, повідомляє Вести.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш направив колишньому канцлеру Німеччини офіційний лист із пропозицією очолити Консультативну раду з глобальних суспільних благ, яка стала одним із проектів Гутерріша з реформування міжнародної організації під час його другого терміну.

За задумом Гутерріша, структуру мають очолити колишні глави держав та урядів. Основна робота консультативного органу ООН – займатися темами охорони здоров'я, науки, забезпечення миру, захисту природи та світової економіки.