У Швеції створили літаючий автомобіль, що не вимагає ліцензії пілота

Jetson ONE – це компактний футуристичний автомобіль, що розвиває максимальну швидкість 101 кілометр на годину, повідомляє Сьогодні.

Він оснащений вісьмома електродвигунами, які в сукупності генерують 102 кінські сили.

Автомобіль з алюмінію та вуглецевого волокна, керований за допомогою тривісного джойстика, злітає вертикально та може безперервно рухатись протягом 20 хвилин.

У ньому також є аварійне управління, балістичний парашут, і він може літати навіть із втратою одного двигуна.

Наразі Jetson приймає замовлення на постачання Jetson ONE у 2023 році за ціною 92 тисячі доларів.

Автомобіль поставляють тільки в частково зібраному стані, тому власнику доведеться самому завершити складання.

У Швеції для польоту на Jetson не потрібно ліцензія пілота адже, за їхніми правилами, він важить менше 113 кг і розвиває швидкість менше 102 км на годину.