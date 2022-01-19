Кулеба провів телефонну розмову з Боррелем

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем. Вони обговорили безпекову ситуацію на кордонах України.

Про це йдеться у повідомленні﻿ МЗС України.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що розмова відбулася в контексті "активних дипломатичних зусиль" Києва, Вашингтона та Брюсселя щодо запобігання загострення ситуації на українсько-російському кордоні, а також напередодні засідання Ради ЄС, яке має відбутися 24 січня.

"Кожна країна Європейського Союзу має розуміти, що якою б високою не була ціна стримування Росії, ціна припинення нової війни буде набагато вищою. Єдина правильна стратегія - це проявити твердість і діяти єдиним фронтом з Україною" , – заявив Дмитро Кулеба.

Жозеп Боррель відзначив, що у ЄС є чітке розуміння: лише сильний пакет стримування зупинить Росію.

Міністр закордонних справ України також заявив, що попри високий рівень загрози вторгнення РФ, ситуація перебуває під контролем. Він наголосив, що немає жодних підстав для паніки чи загроз фінансовій стабільності України.

Як йдеться у повідомленні, Боррель наголосив, що однією з цілей Росії нині є внутрішня дестабілізація України, зокрема шляхом негативного впливу на економічні та фінансові процеси.

Сторони також обговорили нещодавню кібератаку на урядові ресурси України. Очільник європейської дипломатії підтвердив, що ЄС готовий допомогти Україні у зміцненні кібербезпеки.