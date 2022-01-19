Україна дозволила літні чартери до нових курортів Єгипту та Туреччини

Державіаслужба затвердила виконання чартерних рейсів з України до нових курортів Єгипту та Туреччини під час літнього сезону 2022 року, повідомляє УНІАН.

Згідно з наказом "Про визначення переліку курортних місць на літній сезон ІАТА 2022 року", Державіаслужба затвердила виконання чартерних рейсів з України до Ель-Аламейну (Єгипет), Мерса Матруху (Єгипет) та Невшехіру (Туреччина) влітку 2022 року.

Рейси дозволяється виконувати після отримання авіакомпаніями відповідних прав на експлуатацію повітряних ліній.