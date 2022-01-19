Валютний ринок середи: хід торгів

Зниження котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку, що почалося вчора в другій половині торгової сесії, виявилося недовгим. Сьогодні з самого ранку охочих купити було значно більше, ніж продавців, тому вже до 11:30 котирування зросли до 28,445 гривень на купівлі та 28,47 гривень на продажу.

Вирости сильніше долару не дозволив Національний банк: регулятор вийшов на ринок з інтервенцією за методом «вибору кращої ціни» і почав закривати всі заявки від покупців за цінами від 28,44 гривень і вище. Поява Нацбанку, хоч і із запізненням, трохи заспокоїла покупців. Але перекіс між попитом та пропозицією зберігається, а разом із ним зберігається і можливість подальшого зростання курсу долара.

Готівковий долар сьогодні слідував суворо за безготівковим, чуйно відстежуючи найменші зміни настроїв на міжбанківському валютному ринку. Вранці оптові обмінні пункти столиці продавали його по 28,40-28,42 гривні, але до початку обідньої перерви «американець» подорожчав на 10 копійок – до 28,50-28,52 гривні.

Євро на FOREX сьогодні спробував зрости після вчорашнього сильного зниження, але за півдня зміг піднятися лише на 30 пунктів – з 1,1318 до 1,1348 долара. Зріс цінник і на продаж готівкового євро: ще вранці оптову суму можна було знайти за 32,17-32,20 гривень, а до обіду – лише за 32,25 гривень.

Російський рубль вранці середи продовжив падіння до американського долара і сягнув 77,10 рублів за долар. На обід ситуація покращилася: рубль відвоював майже 130 копійок і зміцнився до 75,85 за долар на тлі сильного зростання російського фондового ринку. Готівковий рубль у столиці сьогодні більшість оптових обмінних пунктів продає по 3,70 гривні за 10 рублів, але є шанс, що надвечір його вартість зросте.

А ось польський злотий трохи подешевшав за євро. У Києві його можна купити по 7,09-7,10 гривень.