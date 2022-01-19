Мінагро розширило перелік виробників соціально важливих продуктів

Мінагрополітики внесло зміни до переліку суб'єктів господарювання, які виробляють товари, що мають істотну соціальну значущість, повідомляє Економічна правда.

Наказом від 18 січня Мінагро перелік компаній розширено до 6851 виробника.

Йдеться про виробників пшеничного борошна, пастеризованого молока, житньо-пшеничного хліба, курячих яєць, курячих тушок і олії.

Компанії із затвердженого переліку мають право купувати газ за пільговими тарифами, затвердженими урядом - для них також обмежена націнка під час постачання природного газу.

Попереднім наказом від 5 січня міністерство затвердило перелік суб'єктів господарювання, основний вид діяльності яких - виробництво продовольчих товарів соціальної значущості, у списку було 6803 виробника.