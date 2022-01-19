Українці старші 60 років зможуть купити ліки за "ковідну" тисячу

Кабінет міністрів розширить програму "єПідтримка", в рамках якої вакциновані українці можуть отримати 1 тис. грн, для осіб віком від 60 років та підлітків, а також дозволить купувати за ці кошт ліки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Українці старші 60 років з 24 січня зможуть витратити 1 тис. грн на купівлю ліків. Програму також буде розширено на дітей старше 12 років" , - сказав він.

Шмигаль уточнив, що відповідне рішення буде оформлене як протокольне доручення і додав, що програма і надалі розширюватиметься.

Як повідомлялося, 19 грудня 2021 року у повноцінному режимі (а деякий час до цього у тестовому) було запущено програму "єПідтримка", в рамках якої кожен українець, який отримав дві дози вакцини від COVID-19, зможе отримати 1 тис. грн на спорт, подорожі та відвідування культурних установ або покупку книг.

У другому-третьому кварталах 2022 року очікується запуск альтернативного офлайн-механізму для отримання таких виплат для тих, хто не має смартфона.