Сім предметів, які притягують нещастя

Існує цілий перелік предметів, які негативно впливають на ваше сьогодення і майбутнє. Як би ви не намагалися налагодити свою реальність - вони вперто притягують нещастя в будинок. Викидати такі предмети краще в певні періоди, повідомляє УНІАН.

Життя без зайвих речей - сприятливі дати

Астрологи вважають, що прибирання приносить користь тільки двічі на рік: на молодик і після повні - в період спадного місяця. Повня у січні 2022 настала вчора, а відсьогодні земний супутник вступив в спадаючу фазу. Таким чином виходить, що у вас є кілька днів для того, щоб очистити житло.

Вдалі дати для позбавлення від негативних речей: з 19 по 31 січня включно.

Що потрібно викинути з дому - 7 небезпечних предметів

Езотерики рекомендують проводити ревізію не тільки перед Новим роком, але і протягом оного. Вони склали перелік з речей, яких не повинно бути, якщо ви хочете жити щасливо:

битий посуд;

чужі речі або одяг;

календарі за минулі роки;

дрібне сміття, фантики, папірці;

старий одяг або взуття, яке ви не носите;

зламаний годинник;

увядаючі квіти.

Всі ці предмети - нагадування про минуле, за яке ви несвідомо тримаєтеся. Те, що потрапило до переліку, можна легко винести на смітник (не віддати, не продати, не подарувати, а саме викинути).

Єдиний нюанс - поношені предмети гардероба, які ще можуть кому-небудь принести користь. В такому випадку ви можете здати їх в комісійні магазини або в центри допомоги безхатченкам, які є в кожному великому місті України.

Які речі в будинку зайві - гігієна та естетика

Предмети побуту, які потрапляють під категорії "шкода викидати" і "не чіпай, стане в пригоді" - це головний біль багатьох українців. Ви роками переставляєте їх з місця на місце, не користуєтеся, але віднести на смітник рука не піднімається.

Психологи стверджують, що така тактика не тільки заважає вам психологічно відпустити минуле, але і з точки зору санітарії не зовсім правильна - на речах накопичується пил, а ви цим дихаєте.

Знайдіть вільний час і перевірте, чи немає в ваших шафах нижчеперелічених предметів.

Одяг та взуття:

колготки з затяжками;

шкарпетки з дірками;

бюстгальтери, які втратили функцію підтримки грудей;

речі з плямами, які не відпираються;

одяг не за розміром;

сукні з випускного або інші урочисті;

старі купальники.

Косметика:

товари з вичерпаним терміном придатності;

засохла помада або туш;

пробники;

розтягнуті гумки для волосся;

практично порожні баночки і пляшечки;

"облисілі" кисті для макіяжу.

Товари для дому:

вицвіла постільна білизна з катишками;

пір'яні подушки часів Івана Грозного;

сувеніри, дрібнички, статуетки, скарбнички;

старі рушники з плямами або дірками;

зламана техніка, ремонт якої ви відкладаєте.

І це далеко не повний перелік того, що ви можете знайти й з задоволенням віднести на смітник. До непотрібних речей відносяться і старі газети, журнали, листівки, візитки, рекламні буклети або канцтовари. Не забуваємо і про аптечку - ліки, які вже віджили своє, потрібно викидати, так само як і порожні упаковки з-під них.