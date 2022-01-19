Сім предметів, які притягують нещастя
Існує цілий перелік предметів, які негативно впливають на ваше сьогодення і майбутнє. Як би ви не намагалися налагодити свою реальність - вони вперто притягують нещастя в будинок. Викидати такі предмети краще в певні періоди, повідомляє УНІАН.
Життя без зайвих речей - сприятливі дати
Астрологи вважають, що прибирання приносить користь тільки двічі на рік: на молодик і після повні - в період спадного місяця. Повня у січні 2022 настала вчора, а відсьогодні земний супутник вступив в спадаючу фазу. Таким чином виходить, що у вас є кілька днів для того, щоб очистити житло.
Вдалі дати для позбавлення від негативних речей: з 19 по 31 січня включно.
Що потрібно викинути з дому - 7 небезпечних предметів
Езотерики рекомендують проводити ревізію не тільки перед Новим роком, але і протягом оного. Вони склали перелік з речей, яких не повинно бути, якщо ви хочете жити щасливо:
- битий посуд;
- чужі речі або одяг;
- календарі за минулі роки;
- дрібне сміття, фантики, папірці;
- старий одяг або взуття, яке ви не носите;
- зламаний годинник;
- увядаючі квіти.
Всі ці предмети - нагадування про минуле, за яке ви несвідомо тримаєтеся. Те, що потрапило до переліку, можна легко винести на смітник (не віддати, не продати, не подарувати, а саме викинути).
Єдиний нюанс - поношені предмети гардероба, які ще можуть кому-небудь принести користь. В такому випадку ви можете здати їх в комісійні магазини або в центри допомоги безхатченкам, які є в кожному великому місті України.
Які речі в будинку зайві - гігієна та естетика
Предмети побуту, які потрапляють під категорії "шкода викидати" і "не чіпай, стане в пригоді" - це головний біль багатьох українців. Ви роками переставляєте їх з місця на місце, не користуєтеся, але віднести на смітник рука не піднімається.
Психологи стверджують, що така тактика не тільки заважає вам психологічно відпустити минуле, але і з точки зору санітарії не зовсім правильна - на речах накопичується пил, а ви цим дихаєте.
Знайдіть вільний час і перевірте, чи немає в ваших шафах нижчеперелічених предметів.
Одяг та взуття:
- колготки з затяжками;
- шкарпетки з дірками;
- бюстгальтери, які втратили функцію підтримки грудей;
- речі з плямами, які не відпираються;
- одяг не за розміром;
- сукні з випускного або інші урочисті;
- старі купальники.
Косметика:
- товари з вичерпаним терміном придатності;
- засохла помада або туш;
- пробники;
- розтягнуті гумки для волосся;
- практично порожні баночки і пляшечки;
- "облисілі" кисті для макіяжу.
Товари для дому:
- вицвіла постільна білизна з катишками;
- пір'яні подушки часів Івана Грозного;
- сувеніри, дрібнички, статуетки, скарбнички;
- старі рушники з плямами або дірками;
- зламана техніка, ремонт якої ви відкладаєте.
І це далеко не повний перелік того, що ви можете знайти й з задоволенням віднести на смітник. До непотрібних речей відносяться і старі газети, журнали, листівки, візитки, рекламні буклети або канцтовари. Не забуваємо і про аптечку - ліки, які вже віджили своє, потрібно викидати, так само як і порожні упаковки з-під них.