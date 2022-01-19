Головні недоліки знаків Зодіаку: яка ваша темна сторона

На планеті немає ідеальних людей. Кожен смертний має свою темну сторону. Деякі недоліки притаманні більшості представників певного знака Зодіаку. Ви можете спробувати виправити їх або ж просто звинуватити зірки, якщо вас дорікнуть у важкому характері, повідомляє УНІАН.

Овен

Неймовірна впертість Овнів добре знайома їх друзям і рідним. Якщо Овен не хоче щось робити - ніяка сила на планеті не змусить його. Сперечатися з Овном і переконувати його абсолютно марно. Якщо не захоче - не передумає. Великий опір навіть навпаки може підбурити Овна до неприйнятного для інших вчинку.

Телець

Таких скупердяїв, як Тельці, не знайти. Жадібність цього знака переходить всі межі. Тельці вдавляться за кожну копійку. Вони ненавидять витрачати гроші навіть на потрібні речі, через що часто ходять в старому одязі й користуються непридатними речами. А ще цей знак любить скаржитися на погане фінансове становище, коли насправді все добре.

Близнюки

Плітки, чутки й різні секрети для Близнюків - як нектар для бджіл. Якщо ваш секрет дізналися Близнюки, то його знають всі. Ще один мінус Близнюків - легковажність. Серед них часто зустрічаються любителі витрачати гроші або крутити кілька романів відразу.

Рак

Скритність і холодність Раків може неприємно здивувати їх співрозмовників. Більшість Раків не вміють втішити, дати добру пораду або розсмішити. Здається, ніби їм плювати на оточуючих. Також Раки дуже образливі та злопам'ятні, хоч цього не показують.

Лев

Леви - єдиний знак Зодіаку, у якого немає недоліків. Так вони про себе думають. Представники цього знака переконані, що вони найкращі фахівці у своїй справі, найбільш турботливі батьки і найкрасивіші модники. Крім зарозумілості є у Левів ще один недолік - вони часто лестять людині заради своєї вигоди. А справжню думку про вас вони тримають при собі.

Діва

Як і Леви, Діви мають неадекватну самооцінку, але у зворотний бік. Вони не знають собі ціну і не вміють бачити свої сильні сторони. Через це вони нерідко вибирають низькокваліфіковану роботу. Багато Дів нещасні в шлюбі, але вони впевнені, що ніхто інший їх не полюбить.

Терези

Терези дуже ранимі, примхливі та образливі. Вони можуть влаштувати істерику через дрібницю або смертельно образитися на порожньому місці. Терези так самозабутньо і голосно сваряться, що про їх конфлікт знають всі навколо. Після сварки цей знак часто відчуває докори сумління, але свою провину не визнає.

Скорпіон

Знайомих Скорпіонів дратує необов'язковість цього знака. Запізнитися на зустріч, не виконати обіцянку або затягнути терміни роботи - звичайна справа для Скорпіона. Є у Скорпіонів ще одна неприємна риса - вони дуже люблять критикувати інших і давати непрошені поради.

Стрілець

Стрілець дуже стомлює рідних і самого себе. Надмірна активність Стрільця призводить до того, що він робить багато непотрібних речей і ще підбиває до цього оточуючих. Стрільці впевнені, що всі люди повинні бути трудоголіками й активістами. Цей знак часто буває занадто вимогливим до своїх дітей.

Козеріг

Козероги - лідери серед знаків за кількістю ниття. Так жахливо, як їм, нікому не живеться. Робота у них огидна, здоров'я паршиве, а рідні ніколи їх не розуміють. А якщо хтось намагається допомогти Козерогу - цей знак буде активно чинити опір. Вони не прагнуть до кращого життя, а лише говорять про нього.

Водолій

Водолії обожнюють обожнювати щось або когось. Вони з головою пірнають у свої хобі і набридають цим оточуючим. Поговорити з Водолієм про щось крім його захоплень неможливо. Чекати допомоги і співчуття від них не варто. Представники цього знака - не дуже хороші батьки. Водолії вважають своїх дітей найкращими на світі та надмірно балують.

Риби

Поговоріть з Рибами десять хвилин, і ви дізнаєтеся, в якому жахливому суспільстві ми живемо, які грубі люди навколо і які самотні бідні Риби. Цей знак очолює список песимістів і зануд. На їхніх обличчях написані туга, смуток і багаторічні страждання. Риби дуже непостійні у своїх рішеннях і рідко доводять розпочате до кінця.