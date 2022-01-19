В Україні можуть знову призупинити планові госпіталізації – Ляшко

В Україні через зростання захворюваності на COVID-19 знову можуть призупинити планові госпіталізації, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Після впровадження червоного рівня епідемічної небезпеки у державних та комунальних закладах охорони здоров'я буде призупинено планові госпіталізації для переорієнтації звільнених ліжок на прийом хворих на коронавірусну хворобу" , - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він повідомив, що наразі у лікарнях у країні виділено понад 64 тис. ліжок для госпіталізації хворих на COVID-19, із них понад 96,7% забезпечено киснем.

Як повідомлялося, Івано-Франківська область наблизилася до впровадження червоного рівня епіднебезпеки щодо COVID-19, у помаранчевій зоні вже перебувають Львівська, Рівненська, Чернівецька та Сумська області.