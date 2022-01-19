Суд відпустив Порошенка під особисті зобов'язання

Печерський районний суд Києва обрав п'ятому президентові України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку запобіжний захід у "вугільній справі" у вигляді особистих зобов'язань, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таке рішення суд виніс у середу, не задовольнивши таким чином клопотання прокуратури, яка просила обрати для Порошенка утримання під вартою з альтернативою застави на суму 1 млрд грн.

Як повідомив нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, суд також заарештував майно Петра та Марини Порошенко

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з окупованих територій.

Протягом понеділка, 17 січня, суд розглядав клопотання про обрання запобіжного заходу. Прокуратура просила суд про арешт Порошенка з альтернативою застави в 1 млрд грн, захист наполягав на тому, що Порошенко не має статусу підозрюваного, переслідування мають політичний характер і не є юридично обґрунтованими. Також адвокати заявляли про необхідність відкриття кримінального провадження за фактом притягнення до відповідальності явно невинного.

Суддя заслухав учасників процесу та пішов у дорадчу кімнату для ухвалення рішення. Ухвалу за клопотанням 17 січня оголошено не було, засідання перенесли на 14.00 19 січня.