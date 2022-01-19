Кабмін врегулював термін дії бустерного COVID-сертифікату

Кабінет міністрів прийняв із доопрацюванням у Секретаріаті постанову, якою регулюється термін дії сертифікату після бустерної дози вакцини проти COVID-19, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.