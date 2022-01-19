Кабмін врегулював термін дії бустерного COVID-сертифікату
Кабінет міністрів прийняв із доопрацюванням у Секретаріаті постанову, якою регулюється термін дії сертифікату після бустерної дози вакцини проти COVID-19, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.
"Ця постанова регулює видачу сертифікатів після проведення вакцинації бустерною дозою та скорочує термін дії сертифіката після вакцинації з 365 до 270 днів (дев'ять місяців). Тобто, той, хто вакцинувався бустером, матиме оновлений термін дії СOVID-сертифіката в 270 днів одразу", – пояснив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.