Держсекретар США зустрівся із Зеленським

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Для нас дуже важливий ваш візит, особисто ваш візит. Це ще раз наголошує на потужній підтримці нашої незалежності, суверенітету країни з боку Сполучених Штатів Америки" , - сказав Зеленський на зустрічі з Блінкеном, подякувавши на підтримку США на адресу України.

Своєю чергою Блінкен розповів, що його візит до України пов'язаний із проханням президента США Джозефа Байдена, щоб насамперед підтвердити українцям підтримку, яку надають США Україні, а також "те, що наразі, як ніколи, все залежить від українців і не від кого іншого вирішити своє майбутнє та майбутнє цієї країни" , назвавши скупчення майже 100 тис. російських солдатів біля кордонів України "безпрецедентною загрозою Україні".

Крім того, за словами держсекретаря, Байден хотів, щоб він приїхав і поспілкувався із Зеленським про минулий тиждень інтенсивної дипломатії, а також для консультацій про його кроки, зокрема зустріч у п'ятницю, 21 січня, з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

"Ми чітко висловили преференцію тому, щоб знайти дипломатичне вирішення конфлікту і з тим, щоб забезпечити деескалацію ситуації… Ми робимо все, що ми можемо зробити щодо цього. Крім того, ми сказали Москві чітко, що якщо вони оберуть агресію проти України, то агресія матиме серйозні наслідки, які будуть не лише з боку США, а й від Європи та інших країн світу.

Зустрічі такі, як сьогоднішня, та консультації, які будуть у мене завтра в Берліні з вашими та нашими європейськими партнерами, забезпечать те, щоб ми говорили одним голосом, виступали з однієї позиції проти Москви... Мета Росії - посіяти розкол між нашими країнами, ми не можемо дозволити їм цього зробити... Ми маємо з вами діяти спільно, продовжити нашу єдність і посилити її - вона найважливіша на сьогодні, зокрема у разі агресії з боку Росії" , - сказав Блінкен.