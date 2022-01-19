Російський артист став на коліно перед Софією Ротару

Українська співачка Софія Ротару на одному зі своїх виступів у Росії отримала розкішний букет квітів від артиста Миколи Баскова. Чоловік вийшов на сцену і встав перед Ротару на одне коліно, повідомляє УНІАН.

Шанувальники оцінили його вчинок і відзначили, що він справжній джентльмен.

"Басков - справжній джентльмен. Схилив навіть своє коліно перед красунею. Вчіться, мужики", "Це він може", "Аплодую" , - пишуть фоловери в коментарях, а також залишають "сердечка".