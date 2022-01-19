Штам "Омікрон" зафіксовано в Ужгороді
Новий штам коронавірусу "Омікрон" зафіксували в Закарпатській області. Зокрема, випадок виявили в Ужгороді.
Про це повідомила прес-служба Закарпатської ОДА.
«Із понад двох десятків направлених на дослідження зразків у одному вірусологи підтвердили циркуляцію мутованого варіанту вipycy SARS-CoV-2 Оmiсrоn. Випадок виявили у місті Ужгород», – прокоментував перший заступник голови ОДА Мирослав Білецький.
Водночас, за його словами, на Закарпатті продовжує домінувати штам «Дельта».
Наукові спостереження за мутаціями вірусу продовжуються, однак експерти виокремлюють типові симптоми, притаманні штаму «Омікрон». Найчастіше у захворілих виявляють нежить, головний біль і втому. Рідше та все ж спостерігається кашель (43,5%), озноб чи тремтіння (30%), лихоманка (29,4%). Втрата/спотворення нюху та/або смаку як один із найчастіших симптомів на початку пандемії сьогодні зустрічається все рідше, лише у 23,7% випадків.