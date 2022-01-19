Штам "Омікрон" зафіксовано в Ужгороді

Новий штам коронавірусу "Омікрон" зафіксували в Закарпатській області. Зокрема, випадок виявили в Ужгороді.

Про це повідомила﻿ прес-служба Закарпатської ОДА.

«Із понад двох десятків направлених на дослідження зразків у одному вірусологи підтвердили циркуляцію мутованого варіанту вipycy SARS-CoV-2 Оmiсrоn. Випадок виявили у місті Ужгород» , – прокоментував перший заступник голови ОДА Мирослав Білецький.﻿

Водночас, за його словами, на Закарпатті продовжує домінувати штам «Дельта».

Наукові спостереження за мутаціями вірусу продовжуються, однак експерти виокремлюють типові симптоми, притаманні штаму «Омікрон». Найчастіше у захворілих виявляють нежить, головний біль і втому. Рідше та все ж спостерігається кашель (43,5%), озноб чи тремтіння (30%), лихоманка (29,4%). Втрата/спотворення нюху та/або смаку як один із найчастіших симптомів на початку пандемії сьогодні зустрічається все рідше, лише у 23,7% випадків.