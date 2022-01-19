У МЗС РФ запевняють, що не збираються нападати на Україну
Росія не збирається нападати на Україну, заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє РИА Новости.
"Ми не маємо наміру робити жодних агресивних дій. Ми не будемо атакувати, нападати і вторгатися в Україну", - сказав він у ході виступу на майданчику клубу "Валдай".
"Ми не будемо вживати жодних дій, які загрожуватимуть Україні. Ми лише проводимо навчання, регулярні переміщення військ на нашій власній території", - також наголосив він.