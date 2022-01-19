Дієтологиня розповіла про користь родзинок для здоров’я

Користь родзинок для здоров’я іноді буває недооцінена. Попри те, що родзинки – це сухофрукти, які містять цукор, додавання їх у раціон допомагає при серцевих захворюваннях та цукровому діабеті. При правильному вживанні вони також підтримують роботу травної системи та допомагають досягти здорового балансу рН ротової порожнини, повідомляє Обозреватель.

Таких висновків на основі численних досліджень дійшла дієтологиня Британської асоціації харчування та медицини способу життя Нікола Шубрук.

Родзинки – сушений виноград. Буває різного кольору: від золотистого до темно-коричнево-чорного. Використовується, як правило, для доповнення солоних чи солодких страв, а також самостійного споживання. Як і будь-який сухофрукт, родзинки містять цукор та певну кількість калорій, тому зловживати ними не варто. Однак у помірній кількості вони лише корисні для організму.

Так, у складі родзинок міститься велика кількість клітковини, калію та антиоксидантів, які, згідно з даними досліджень, допомагають знижувати холестерин, кров’яний тиск та запобігають серцевим захворюванням та цукровому діабету. Родзинки пов’язані також з підвищеним почуттям насиченості, що запобігає надмірному переїданню.

Завдяки клітковині родзинки також допомагають налагодити процеси травлення. На жаль, у повсякденному раціоні не кожен з нас отримує її у достатній кількості, тож родзинки у збалансованій дієті можуть покращити ситуацію.

Попри липкість через цукор родзинки містять речовини, які допомагають досягти здорового балансу у ротовій порожнині, а також антиоксиданти, здатні боротися з бактеріями, які викликають карієс.