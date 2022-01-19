Навального помістили на обкладинку журналу Time

Фото російського опозиціонера Олексія Навального, який нещодавно став лауреатом премії імені Андрія Сахарова "За свободу думки", з'явилося на обкладинці американського журналу "Time" за підписом "Людина, яку боїться Путін", повідомляє Страна UA.

Про це сталося з нового випуску щотижневого журналу.

Фотоілюстрація супроводжується підписом "Людина, яку боїться Путін". У матеріалі йдеться про листи Навального з колонії.

Нагадаємо, 17 січня була річниця повернення Навального до Росії.