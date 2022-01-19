Опублікували ухвалу суду щодо Порошенка

Печерський суд 19 січня обрав запобіжний захід Петру Порошенку у "вугільній справі". Політику призначили особисте зобов'язання, повідомляє 24 Канал.

Зокрема суд відхилив клопотання прокурорів про арешт Петра Порошенка з можливістю застави 1 мільярд гривень. Однак на п'ятого президента наклали низку особистих зобов'язань.

Згідно з ухвалою суду, Петро Порошенко повинен з'являтися на допити за першою вимогою слідчих. В іншому випадку він повинен повідомляти про відсутність з вагомих причин.

Також Петро Порошенко не може покидати межі Києва та Київської Області. Паспорти для виїзду закордон п'ятий президент повинен здати.

Крім того, Порошенко повинен повідомляти про зміну місця проживання. У випадку, якщо п'ятий президент не дотримуватиметься умов запобіжного заходу, його можуть змінити на більш жорсткий.

Діятимуть ці зобов'язання до 19 березня 2022 року.

Текст ухвали Печерського суду / Фото Олексія Гончаренка