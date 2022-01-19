РФ запропонувала США зобов'язатися не голосувати за вступ України до НАТО

Росії було б достатньо, якби Сполучені Штати взяли на себе зобов'язання не голосувати за вступ України та Грузії до НАТО, заявив у міжнародному дискусійному клубі "Валдай" заступник голови МЗС Сергій Рябков, повідомляє "Интерфакс".

"Ця відома формула Бухарестського саміту 2008 року, що Україна та Грузія стануть членами НАТО. Ось це має бути виключено. Це має бути замінено, з розумінням, що цього не станеться ніколи. Якщо США візьмуть на себе одностороннє зобов'язання у формі, що зобов'язує, що вони не будуть ніколи голосувати за вступ України та інших країн за вступ до НАТО, ми готові розглянути цю опцію" , - сказав заступник міністра.

За його оцінкою, для США це був би "простіший шлях".

"Нам потрібні юридично зобов'язуючі правові гарантії нерозширення НАТО у договірній формі, у формі двостороннього договору зі США та у формі договірної угоди з НАТО. Там все прописано" , - сказав Рябков.

"Ми проходили багато разів у минулому, коли будь-які зовнішні привабливі формули швидко забувалися, переверталися навиворіт і перетворювалися на свою протилежність. Не хочеться зараз пускатися в якісь історичні ремінісценції, але це все документально існує, це все опубліковано. Ми не можемо задовольнитись черговий обманкою, черговою соскою-пустушкою, жодним чином. Нам потрібні залізні стовідсоткові правові гарантії нерозширення НАТО" , - зазначив він.

Під час цього ж виступу заступник міністра зазначив, що Москва поки що не отримала письмових відповідей на свої пропозиції щодо гарантій безпеки від США та НАТО, і висловив сподівання, що вони надійдуть найближчим часом.

"Як неодноразово підкреслювалося з російського боку, питання термінове, ми не готові нескінченно чекати, не готові занурюватися в звичайний дипломатичний, бюрократичний гармидер щодо того, які формати оптимальні для цього. Нам потрібна пряма і зрозуміла відповідь, причому письмово" , - підкреслив Рябків.