Росія майже завершила стягування військ до кордонів України

Росія майже завершила стягування військ до кордонів України

За даними Міністерства оборони України, Російська Федерація майже завершила стягування військ до українських кордонів. На даний момент російська сторона розмістила в прикордонних регіонах понад 127 000 військових, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

"Повна чисельність сухопутного угруповання ЗС РФ на українському напрямку становить понад 106 тисяч чоловік особового складу. Разом з морською та повітряною складовою загальна чисельність становить понад 127 тисяч військовослужбовців", - йдеться в оцінці Міноборони України, наданій CNN.

Крім того, в документі наголошується, що дії Росії спрямовані на розкол Євросоюзу НАТО, а також на обмеження можливостей США щодо забезпечення безпеки на європейському континенті.

Також у наданій розвідувальній оцінці йдеться, що Москва підтримує понад 35 000 сепаратистів на Донбасі і розмістила там близько 3 000 своїх військовослужбовців. А поблизу українського кордону розгорнула додаткові підрозділи радіозв'язку і в порівнянні з 2021 роком втричі збільшила число розвідувальних польотів.

Українські військові також заявили, що РФ може використати ракети середньої дальності для "знищення життєво важливих об'єктів", оскільки перекинула додаткові тактичні групи оперативно-тактичних комплексів "Іскандер". Ці ракети можуть вразити цілі на відстані 500-700 км, у тому числі столицю країни Київ.

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