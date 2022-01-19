Росія майже завершила стягування військ до кордонів України

За даними Міністерства оборони України, Російська Федерація майже завершила стягування військ до українських кордонів. На даний момент російська сторона розмістила в прикордонних регіонах понад 127 000 військових, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

"Повна чисельність сухопутного угруповання ЗС РФ на українському напрямку становить понад 106 тисяч чоловік особового складу. Разом з морською та повітряною складовою загальна чисельність становить понад 127 тисяч військовослужбовців" , - йдеться в оцінці Міноборони України, наданій CNN.

Крім того, в документі наголошується, що дії Росії спрямовані на розкол Євросоюзу НАТО, а також на обмеження можливостей США щодо забезпечення безпеки на європейському континенті.

Також у наданій розвідувальній оцінці йдеться, що Москва підтримує понад 35 000 сепаратистів на Донбасі і розмістила там близько 3 000 своїх військовослужбовців. А поблизу українського кордону розгорнула додаткові підрозділи радіозв'язку і в порівнянні з 2021 роком втричі збільшила число розвідувальних польотів.

Українські військові також заявили, що РФ може використати ракети середньої дальності для "знищення життєво важливих об'єктів", оскільки перекинула додаткові тактичні групи оперативно-тактичних комплексів "Іскандер". Ці ракети можуть вразити цілі на відстані 500-700 км, у тому числі столицю країни Київ.