Газ у Європі торгується дешевше за $900 за тисячу кубів

Ціни ф'ючерсів на газ у Європі на торгах у середу – після короткочасного зростання майже до $1 000/тис. кубометрів напередодні — закріпилися на рівні нижче за $900, повідомляє Enkorr.

За даними лондонської біржі ICE, вартість найближчих, лютневих, ф'ючерсів на газ за індексом TTF - найбільшого європейського хаба - від самого відкриття торгової сесії стійко знижується: з позначки приблизно $910 котирування опустилися до $833,6/тис. кубів, що на 8,9% нижче за розрахункову ціну вівторка — $915,3/тис. кубів. Проте в останні хвилини ф'ючерси трохи подорожчали — до 11:53 за Києвом ціни наблизилися до $850/тис. кубів.

Протягом минулого тижня газові ф'ючерси коливалися в діапазоні $825–1130 за тисячу кубів. 12 січня розрахункова ціна впала до мінімуму з початку року майже до $885/тис. кубів. Однак у другій половині тижня показник різко виріс і 14 січня сягнув $1025/тис. кубів.