Компанія Stellantis відзначила свої перші роковини

Рівно рік тому, 19 січня 2021 року була заснована компанія Stellantis NV, яка об'єднала два автомобільні концерни PSA і FCA. Першого дня весни виробник оприлюднить довгостроковий план стратегічного розвитку, повідомляє Обозреватель.

За перші 12 місяців свого існування Stellantis заклав фундамент компанії та зробив важливі кроки назустріч майбутньому.

Карлос Таварес та Джон Елканн на церемонії підписання договору про злиття двох автовиробників. Джерело: Stellantis

Було визначено мету компанії: ""Надихаючись унікальним досвідом, ми прокладаємо дорогу в майбутнє", та її цінності: турбота про планету, своїх співробітників та спільноти, в яких компанія веде свою діяльність.

У перший же день організовано операційне управління та керівна команда, що довела свою ефективність.

Розроблено довгостроковий стратегічний план, який буде анонсовано 1 березня.

У 2021 році було успішно запущено 10 нових автомобілів, у тому числі: Citroën C4, Fiat Pulse, DS 4, DS 9, Jeep Commander, Grand Cherokee/Grand Cherokee L, Wagoneer/Grand Wagoneer, Maserati MC20, Opel Mokka, e- Rocks і Peugeot 308 з глобальним асортиментом із 33 електрифікованих автомобілів, включаючи комерційні водневі автомобілі на паливних елементах, що вже надійшли у продаж.

Сплановані інвестиції у розмірі понад 30 млрд євро на строк до 2025 року для реалізації стратегій електрифікації та програмного забезпечення, які підтримають перехід до стійкої високотехнологічної компанії з виробництва автомобілів нового покоління. Створено потужну, інноваційну екосистему стратегічних партнерств.

Вироблено амбітну стратегію електрифікації, представлену вісьмома електромобілями, які надійдуть у продаж протягом наступних 18 місяців і доповнять лінійку 14 легендарних брендів та двох мобільних брендів компанії. У рамках 2021 року сформовано партнерство з Automotive Cells Company, Factorial Energy, LG Energy Solution, Samsung SDI та Vulcan Energy Solutions.

Забезпечено інтеграцію програмного забезпечення завдяки революційній співпраці з Amazon, BMW, Foxconn та Waymo.

Налагоджені глобальні фінансові операції в США шляхом придбання First Investors Financial Services, а також партнерства по всій Європі з BNP Paribas Personal Finance, Crédit Agricole Consumer Finance та Santander Consumer Finance.

"Автомобільна галузь вступає в нову еру. Цьому сприяє все більш стрімка інтеграція цифрових технологій у життя наших клієнтів" , - сказав Карлос Таварес, генеральний директор Stellantis.

"Невипадково компанія Stellantis з'явилася саме тоді, коли від автовиробника потрібен новий світогляд, здатний задовольнити потреби клієнтів в екологічно чистій, інтерактивній, доступній та безпечній свободі пересування для всіх..

Виробничі майданчики у більш ніж 30 країнах дозволяють Stellantis ефективно задовольняти потреби клієнтів у всьому світі. Джерело: Stellantis

Попереду – велике майбутнє

"Нас чекає ще багато роботи зі створення та вдосконалення нової компанії, але ми рухаємося семимильними кроками" , - заявив Карлос Таварес.

"Перегони почались, і Stellantis досягне успіху в цій непростій боротьбі. Ми сприймаємо її як можливість до розвитку, і наші зірки вкажуть нам шлях".

Stellantis з'явився лише 12 місяців тому. Компанія закріпила свою присутність у трьох впливових регіонах – Європі, Північній Америці та Латинській Америці – на додаток до великого нерозкритого потенціалу на таких важливих ринках, як Китай, Африка, Близький Схід, Океанія та Індія. Виробничі майданчики у більш ніж 30 країнах дозволяють Stellantis ефективно задовольняти потреби клієнтів у всьому світі, а також постачати автомобілі та послуги високої якості для більш ніж 130 ринків.

18 грудня 2019 року: Groupe PSA та FCA підписують договір про злиття 50/50. Джерело: Stellantis

Шлях до Stellantis

18 грудня 2019 р.: Groupe PSA та FCA підписують договір про злиття 50/50

15 липня 2020 р.: PSA та FCA анонсують назву майбутньої компанії - Stellantis

14 вересня 2020 р.: Підписано поправку до договору злиття, що враховує економічні наслідки пандемії COVID-19

29 вересня 2020 р.: FCA та PSA оголошують склад членів ради директорів Stellantis

9 листопада 2020: Презентація логотипу Stellantis

4 січня 2021 р.: Загальні збори акціонерів PSA та FCA схвалюють злиття компаній

16 січня 2021 р.: Завершено злиття Peugeot SA та Fiat Chrysler Automobiles NV

17 січня 2021: Об'єднана компанія перейменована в Stellantis NV (Stellantis)

18 січня 2021 року: Церемонія відкриття торгів Stellantis на Паризькій фондовій біржі Euronext Paris, Франція та Міланській фондовій біржі, Італія

19 січня 2021: Церемонія відкриття Stellantis торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі

Stellantis в Україні

Представництво Stellantis в Україні (бренди Peugeot, Citroеn, Opel та DS Automobiles) за підсумками 2021 року контролює майже 10% автомобільного ринку України – сумарний продаж перевищив 11 тисяч одиниць. Цього результату вдалося досягти завдяки злагодженій роботі представництва та дилерських центрів, кількість яких зростає з кожним роком. Також важливу роль в успіху Stellantis відіграла пропозиція нових технологічних та сучасних послуг для клієнтів. Так, у 2021 році було відкрито онлайн-магазини брендів Peugeot, Citroеn та DS Automobiles, де кожен клієнт може в реальному часі підібрати автомобіль, який вже зараз є в Україні.

Головна стратегічна мета для представництва Stellantis в Україні цього року – зайняти понад 10% автомобільного ринку України. Цей результат мають забезпечити як вже відомі марки, так і новий бренд, який приєднається до "родини" Stellantis в Україні – культовий та легендарний Jeep. Для нього розпочинається нова ера в Україні у складі концерну Stellantis з 1 червня 2022 року.