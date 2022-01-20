Компанія Stellantis відзначила свої перші роковини
Рівно рік тому, 19 січня 2021 року була заснована компанія Stellantis NV, яка об'єднала два автомобільні концерни PSA і FCA. Першого дня весни виробник оприлюднить довгостроковий план стратегічного розвитку, повідомляє Обозреватель.
За перші 12 місяців свого існування Stellantis заклав фундамент компанії та зробив важливі кроки назустріч майбутньому.
- Було визначено мету компанії: ""Надихаючись унікальним досвідом, ми прокладаємо дорогу в майбутнє", та її цінності: турбота про планету, своїх співробітників та спільноти, в яких компанія веде свою діяльність.
- У перший же день організовано операційне управління та керівна команда, що довела свою ефективність.
- Розроблено довгостроковий стратегічний план, який буде анонсовано 1 березня.
- У 2021 році було успішно запущено 10 нових автомобілів, у тому числі: Citroën C4, Fiat Pulse, DS 4, DS 9, Jeep Commander, Grand Cherokee/Grand Cherokee L, Wagoneer/Grand Wagoneer, Maserati MC20, Opel Mokka, e- Rocks і Peugeot 308 з глобальним асортиментом із 33 електрифікованих автомобілів, включаючи комерційні водневі автомобілі на паливних елементах, що вже надійшли у продаж.
- Сплановані інвестиції у розмірі понад 30 млрд євро на строк до 2025 року для реалізації стратегій електрифікації та програмного забезпечення, які підтримають перехід до стійкої високотехнологічної компанії з виробництва автомобілів нового покоління. Створено потужну, інноваційну екосистему стратегічних партнерств.
- Вироблено амбітну стратегію електрифікації, представлену вісьмома електромобілями, які надійдуть у продаж протягом наступних 18 місяців і доповнять лінійку 14 легендарних брендів та двох мобільних брендів компанії. У рамках 2021 року сформовано партнерство з Automotive Cells Company, Factorial Energy, LG Energy Solution, Samsung SDI та Vulcan Energy Solutions.
- Забезпечено інтеграцію програмного забезпечення завдяки революційній співпраці з Amazon, BMW, Foxconn та Waymo.
- Налагоджені глобальні фінансові операції в США шляхом придбання First Investors Financial Services, а також партнерства по всій Європі з BNP Paribas Personal Finance, Crédit Agricole Consumer Finance та Santander Consumer Finance.
"Автомобільна галузь вступає в нову еру. Цьому сприяє все більш стрімка інтеграція цифрових технологій у життя наших клієнтів", - сказав Карлос Таварес, генеральний директор Stellantis.
"Невипадково компанія Stellantis з'явилася саме тоді, коли від автовиробника потрібен новий світогляд, здатний задовольнити потреби клієнтів в екологічно чистій, інтерактивній, доступній та безпечній свободі пересування для всіх..
Попереду – велике майбутнє
"Нас чекає ще багато роботи зі створення та вдосконалення нової компанії, але ми рухаємося семимильними кроками", - заявив Карлос Таварес.
"Перегони почались, і Stellantis досягне успіху в цій непростій боротьбі. Ми сприймаємо її як можливість до розвитку, і наші зірки вкажуть нам шлях".
Stellantis з'явився лише 12 місяців тому. Компанія закріпила свою присутність у трьох впливових регіонах – Європі, Північній Америці та Латинській Америці – на додаток до великого нерозкритого потенціалу на таких важливих ринках, як Китай, Африка, Близький Схід, Океанія та Індія. Виробничі майданчики у більш ніж 30 країнах дозволяють Stellantis ефективно задовольняти потреби клієнтів у всьому світі, а також постачати автомобілі та послуги високої якості для більш ніж 130 ринків.
Шлях до Stellantis
- 18 грудня 2019 р.: Groupe PSA та FCA підписують договір про злиття 50/50
- 15 липня 2020 р.: PSA та FCA анонсують назву майбутньої компанії - Stellantis
- 14 вересня 2020 р.: Підписано поправку до договору злиття, що враховує економічні наслідки пандемії COVID-19
- 29 вересня 2020 р.: FCA та PSA оголошують склад членів ради директорів Stellantis
- 9 листопада 2020: Презентація логотипу Stellantis
- 4 січня 2021 р.: Загальні збори акціонерів PSA та FCA схвалюють злиття компаній
- 16 січня 2021 р.: Завершено злиття Peugeot SA та Fiat Chrysler Automobiles NV
- 17 січня 2021: Об'єднана компанія перейменована в Stellantis NV (Stellantis)
- 18 січня 2021 року: Церемонія відкриття торгів Stellantis на Паризькій фондовій біржі Euronext Paris, Франція та Міланській фондовій біржі, Італія
- 19 січня 2021: Церемонія відкриття Stellantis торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі
Stellantis в Україні
Представництво Stellantis в Україні (бренди Peugeot, Citroеn, Opel та DS Automobiles) за підсумками 2021 року контролює майже 10% автомобільного ринку України – сумарний продаж перевищив 11 тисяч одиниць. Цього результату вдалося досягти завдяки злагодженій роботі представництва та дилерських центрів, кількість яких зростає з кожним роком. Також важливу роль в успіху Stellantis відіграла пропозиція нових технологічних та сучасних послуг для клієнтів. Так, у 2021 році було відкрито онлайн-магазини брендів Peugeot, Citroеn та DS Automobiles, де кожен клієнт може в реальному часі підібрати автомобіль, який вже зараз є в Україні.
Головна стратегічна мета для представництва Stellantis в Україні цього року – зайняти понад 10% автомобільного ринку України. Цей результат мають забезпечити як вже відомі марки, так і новий бренд, який приєднається до "родини" Stellantis в Україні – культовий та легендарний Jeep. Для нього розпочинається нова ера в Україні у складі концерну Stellantis з 1 червня 2022 року.