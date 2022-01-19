ДБР подасть апеляцію у справі Порошенка

У Державному бюро розслідувань (ДБР) заявляють, що обвинувачення має всі підстави для подання апеляції на ухвалу Печерського районного суду Києва, який взяв п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка під особисті зобов'язання, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вважаємо, що рішення суду щодо обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України є таким, що не забезпечить належної поведінки підозрюваного Петра Порошенка, а тому сторона обвинувачення має всі підстави для його апеляційного оскарження", - йдеться в повідомленні ДБР, розміщеному в середу на сайті відомства.