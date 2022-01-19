У Мінцифри розповіли про нові послуги у "Діє"

Сьогодні Мінцифри фіналізує тестування зміни місця реєстрації у додатку та на порталі "Дія". Це дуже популярна послуга серед українців, розповіив віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє UBR.

"Ми намагалися подолати цього монстра майже два роки. Нарешті скоро можна буде змінити місце реєстрації і через додаток, і через портал у кілька кліків" , - зазначив керівник відомства.

Серед іншого він також розповів про важливу послугу безпеки українців, яка з'явилася на початку року в додатку, – повідомлення про зміну та перевірку кредитної історії. Функція працює за замовчуванням для кожного користувача, оновлювати програму не потрібно. За словами чиновника, лише за перший тиждень роботи 410 тисяч українців отримали близько 800 тисяч таких повідомлень у "Діє". Такі цифри підтверджують "надзвичайну актуальність" запуску функції.

"Таким чином, якщо шахраї зламали вашу SIM-карту або вкрали телефон, і ви побачите повідомлення в Діє про перевірку вашої кредитної історії, то зможете зв'язатися з банками і заблокувати цю транзакцію" , - пояснив Федоров.

Міністр нагадав і про спрощену генерацію "Дія.Підписи", і повідомлення про кредити та суди, які вже доступні для всіх українців.