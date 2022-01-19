Ізраїль пропонував провести українсько-російський саміт у Єрусалимі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет у жовтні 2021 року запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести в Єрусалимі українсько-російський саміт, — про це інформував журналіст Axios Барак Равід із посиланням на джерела в Україні та Ізраїлі, повідомляє Новое время.

Axios називає Ізраїль «однією з небагатьох країн, яка підтримує добрі відносини як з Києвом, так і з Москвою». Українська сторона порушила питання зустрічі на найвищому рівні в Ізраїлі навесні 2021-го, коли прем'єром країни був Біньямін Нетаньягу і Росія стягувала війська до кордону України, але ця пропозиція тоді «не дала особливих результатів».

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів Axios, що у квітні 2021-го український уряд хотів спробувати використати тісні відносини з Ізраїлем, аби розвинути діалог із Росією. Голова Офісу президента Андрій Єрмак запитав Нетаньягу, чи готовий він організувати зустріч президента Володимира Зеленського з Путіним. За інформацією ізраїльського джерела видання, Нетаньягу «був не в захваті», але обіцяв подумати, якщо цього хочуть обидві сторони.

Axios пише, що радники Нетаньягу обговорювали ідею саміту з Кремлем у квітні та травні, але не отримали позитивної відповіді. Корнійчук пояснив, що російська сторона не хотіла обговорювати Крим чи Донбас, а Україну це не влаштовувало.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог у жовтні 2021-го перебував у Києві з візитом. Зеленський розповів йому про посередницькі зусилля Нетаньягу та поцікавився, чи продовжить їх новий уряд країни. Герцог повідомив про це Беннету, який мав невдовзі зустрітися з Путіним у Сочі. За даними Axios, новий прем'єр Ізраїлю зателефонував Зеленському, і той знову порушив питання саміту.

Український президент запропонував провести переговори на нижчому рівні, наприклад, за участю радників із нацбезпеки.

Українські та ізраїльські чиновники сказали Axios, що, коли Беннет торкнувся цього питання в Сочі, Путін «був зовсім не в захваті і жорстко розкритикував Зеленського». Пресслужби Беннета, Герцога та Нетаньягу відмовилися від коментарів.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував українському колезі Володимиру Зеленському та главі Кремля Володимиру Путіну провести зустріч у Туреччині.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль «вітає зусилля будь-яких країн», які «можуть допомогти у врегулюванні ситуації в Україні».

14 січня керівник ОП України Андрій Єрмак заявив, що Зеленський запропонував колезі з США Джо Байдену провести саміт за участю Путіна. Пєсков відповів, що для обговорення двосторонніх відносин «не потрібні США».

Зеленський ініціював зустріч із Путіним 20 квітня 2021 року, але конкретики щодо можливих переговорів досі немає.