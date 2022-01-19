Росія може остаточно обвалити українські єврооблігації

Ринок українських єврооблігацій лихоманить через геополітичну напругу. Зокрема, через агресивні заяви представників РФ та концентрацію військ на українському кордоні, повідомляє УНІАН.

За їх словами, реакція ринків на новини з Росії була швидкою і дуже негативною і зараз підтримується високим ступенем невизначеності.

Ситуація на ринку єврооблігацій залишатиметься складною, інвестори навряд чи будуть найближчим часом активно купувати українські папери та, швидше за все, продовжать скорочувати частку українського ризику у своїх портфелях, вважають в ICU.

Розміщення єврооблігацій:

26 квітня 2021 року Нацбанк спростив українським компаніям процедуру розміщення єврооблігацій.

Нацбанк виключив з переліку операцій, на які встановлюється річний ліміт у розмірі 2 млн євро, операції з виплати доходу та погашення єврооблігацій, а також інші операції емітента, що здійснюються у зв'язку з розміщенням таких цінних паперів.Регулятор також дозволив купувати іноземну валюту для накопичення на своєму рахунку емітента в українському банку до дат платежів з виконання зобов'язань за єврооблігаціями.