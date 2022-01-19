Арестович сказав, що спонукало його піти з ОПУ

Колишній радник голови ОПУ Олексій Арестович заявив, що йому із нинішньою владою не по дорозі, повідомляє Ділова столиця.

"Знаєте, я не збирався звільнятися. У понеділок я приїхав на роботу як завжди, підійшов до будівлі і зрозумів, що більше не хочу переступати її поріг. Тому що я здатний пробачити багато чого, включаючи особисту підлість по відношенню до мене (це політика, всі ми макіавеллі, цинізм, холодний розрахунок і таке інше). Але слабкості я вибачити не можу" , — заявив Арестович.

"Не знаю, хто автор сценарію шоу в Жулянах, який закріпив слабкість як головну органічну ознаку української держави (не плутати з країною), але мені з ним уже точно не по дорозі" , — додав він.

Під "шоу у Жулянах" він мав на увазі зустріч п'ятого президента України Петра Порошенка в аеропорту. Там були силовики, автозаки та співробітники Держбюро розслідувань. Політику якийсь час не віддавали паспорт.