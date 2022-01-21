Названі найгучніші міста Європи

Експерти склали список на основі аналізу 23 великих міст Європейського Союзу, пише Євгенія Тугушева, РБК-Україна.

Життя навіть у гарному місті з безліччю пам'яток часто буває неспокійним і сповненим стресу: нескінченний рух, гучним будівництвом і натовпом. Все це створює неабияку кількість шуму. Але які з великих міст Європи найгучніші? До трійки лідерів увійшли Париж, Лондон і Рим.

При складанні рейтингу враховували такі критерії, як щільність населення, завантаженість доріг та повітряних транспортних шляхів, кількість розважальних закладів.

Як виглядає рейтинг найгучніших міст Європи