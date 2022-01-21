Названі найгучніші міста Європи
Експерти склали список на основі аналізу 23 великих міст Європейського Союзу, пише Євгенія Тугушева, РБК-Україна.
Життя навіть у гарному місті з безліччю пам'яток часто буває неспокійним і сповненим стресу: нескінченний рух, гучним будівництвом і натовпом. Все це створює неабияку кількість шуму. Але які з великих міст Європи найгучніші? До трійки лідерів увійшли Париж, Лондон і Рим.
При складанні рейтингу враховували такі критерії, як щільність населення, завантаженість доріг та повітряних транспортних шляхів, кількість розважальних закладів.
Як виглядає рейтинг найгучніших міст Європи
- Париж, Франція (рівень шуму 8.40/10);
- Лондон, Велика Британія (8.21/10);
- Рим, Італія (4.96/10);
- Мадрид, Іспанія (4.69/10);
- Барселона, Іспанія (4.55 /10);
- Манчестер, Велика Британія (4.40/10);
- Відень, Австрія (4.33 /10);
- Берлін, Німеччина (3.66 /10);
- Бірмінгем, Велика Британія (3.64/10);
- Мілан, Італія (3.41/10).