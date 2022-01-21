Названі найгучніші міста Європи

Названі найгучніші міста Європи

Експерти склали список на основі аналізу 23 великих міст Європейського Союзу, пише Євгенія Тугушева, РБК-Україна.

Життя навіть у гарному місті з безліччю пам'яток часто буває неспокійним і сповненим стресу: нескінченний рух, гучним будівництвом і натовпом. Все це створює неабияку кількість шуму. Але які з великих міст Європи найгучніші? До трійки лідерів увійшли Париж, Лондон і Рим.

При складанні рейтингу враховували такі критерії, як щільність населення, завантаженість доріг та повітряних транспортних шляхів, кількість розважальних закладів.

Як виглядає рейтинг найгучніших міст Європи

  1. Париж, Франція (рівень шуму 8.40/10);
  2. Лондон, Велика Британія (8.21/10);
  3. Рим, Італія (4.96/10);
  4. Мадрид, Іспанія (4.69/10);
  5. ​​​Барселона, Іспанія (4.55 /10);
  6. ​​Манчестер, Велика Британія (4.40/10);
  7. ​​Відень, Австрія (4.33 /10);
  8. ​​Берлін, Німеччина (3.66 /10);
  9. Бірмінгем, Велика Британія (3.64/10);
  10. ​​Мілан, Італія (3.41/10).

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