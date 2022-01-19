Валютний ринок середи: підсумки дня

У середу чергова спроба зростання безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку захлинулася на рівні 28,445 гривень на купівлі та 28,47 гривень на продажу. Знову не обійшлося без Національного банку.

Нацбанк, який лише за два дні (понеділок та вівторок) продав на міжбанку понад 300 мільйонів доларів, і сьогодні не обмежився роллю простого спостерігача. Після того, як котирування піднялися вище за рівень 28,40 гривень, він з'явився на ринку. Регулятор не став змінювати свою методику «вибору кращого курсу» і почав задовольняти найдорожчі заявки від покупців, не дозволяючи долару піднятися вище за позначку 28,44. Після обіду до продажу підключилися спекулянти: бачачи, що зростання припинилося, вони збільшили пропозицію валюти, поспішаючи зафіксувати прибуток. Внаслідок цього внутрішньоденний тренд розвернувся вниз, і долар почав падати вже без допомоги НБУ.

Закрили основну фазу торгів середи на 4,5 копійки на купівлі та на 6,5 копійок на продажу нижче, ніж у вівторок.

Хід торгів

Стартові котирування – 28,35/28,48 (купівля/продаж).

Торги середи відкрилися дуже широко: спред на відкритті становив 13 копійок. Невизначеність ситуації тиснула на ринок: ні покупці, ні продавці не наважувалися зробити перший крок. Перша угода на 0,5 млн. доларів за ціною 28,37 гривень пройшла о 9:19. На старті торгів очікування, що долар дешевшатиме, штовхнули котирування вниз, до 28,30 гривень на купівлі та 28,357 гривень на продажі. Втім, апетит до покупок ще не пропав: такі ціни після вчорашніх багатьом видалися дуже привабливими, і дешевші пропозиції швидко розібрали. Покупці, яким не вистачило дешевого долара, почали піднімати цінник і котирування стали швидко набирати висоту. До 11.30 вони піднялися до сесійних максимумів – і тут на ринку з'явився Нацбанк. Як і вчора, він почав методично закривати найдорожчі заявки на покупку. І вже після 14 години котирування нарешті почали знижуватися. Бачачи, що знову пішли вниз, банки-спекулянти відразу почали нарощувати продажі. Причому, вони вирішили діяти так само, як і Нацбанк: не виставляючи свої заявки, закривати заявки від покупців. Не дивно, що торги закрилися навіть нижчими, ніж у вівторок.

Котирування закриття торгів – 28,32/28,335 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився майже на 100 млн. порівняно з вівторком і на 16:00 склав 259,5 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,3987 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,3987 гривень. Офіційний курс долара на 20 січня встановлено на позначці 28,4038 гривень за долар, зниження на 0,63 копійки.

встановлено на позначці 28,4038 гривень за долар, зниження на 0,63 копійки. Офіційний курс євро на 20 січня я встановлений на позначці 32,1943 гривень за євро, зниження на 14,63 копійки

я встановлений на позначці 32,1943 гривень за євро, зниження на 14,63 копійки На готівковому ринку повністю повторилася вчорашня ситуація, коли до обіду ціна готівкового долара зросла, а надвечір опустилася нижче за ранкову. Вранці оптові обмінні пункти продавали долар по 28,40-28,42 гривні; на початок обідньої перерви «американець» подорожчав на 10 копійок – до 28,50-28,52 гривень, а вже о 17:00 – подешевшав до 28,37-28,38 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:15 – 1,1351 долар. Після зниження до позначки 1,1318 євро знову перейшов до зростання. Щодо готівкового євро, його ціна сьогодні копіювала поведінку готівкового долара: до обіду виросла, а ввечері повернулася до ранкових цифр. Вранці оптові обмінні пункти столиці продавали євро за 32,17-32,20 гривень; до обіду євровалюта подорожчала до 32,25 гривні, а до 17:00 цінник повернувся до 32,18-32,20 гривні.

Російський рубль у середу виріс до 75,80 за долар напередодні намічених на наступну п'ятницю переговорів російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена. Найменші натяки зниження геополітичної напруженості відразу позначаються курсі рубля, підштовхуючи його до зростання. Втім, вже надвечір рубль знову впав до 76,60 за долар і станом на 17:15 торгується в діапазоні 76,50-76,60 рублів за долар. Готівковий руль в Україні продають за вчорашніми цінами. Зокрема, у Києві його знову продають по 3,68-3,70 гривні за 10 рублів.