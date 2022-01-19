У Зеленського запевнили, що справа Порошенка не політизована

Рішення суду про запобіжний захід п’ятому президенту та народному депутату Петру Порошенку свідчить, що жодної політизації справи немає, повідомляє Ділова столиця.

"Жодної політизації "вугільної справи" не було і немає. Бачимо, що на третій день традиційної гучної PR-брехні пана Порошенка про те, що йому нібито вже підготували кайданки і камеру в слідчому ізоляторі, а рішення суду нібито написано десь кимось іншим, а не суддею, з'явилось рішення самого судді.

Особисте зобов'язання це абсолютно чіткий запобіжний захід, хоча і не такий, який "анонсував" сам Порошенко та його прихильники. Цей запобіжний захід дає конкретну відповідь про нинішній процесуальний статус пана Порошенка, а також про цілий ряд обмежень щодо нього та обов’язковість прийняття участі в необхідних слідчих діях.

Тому ще раз наголошу, що станом на зараз пан Порошенко все ж таки має юридичний обов'язок брати участь у процесуальних діях і більше не намагатись втекти за кордон. На такому ґрунті можна очікувати подальше просування цієї справи до цілком логічного і коректного встановлення всіх обставин і визначення ступеню відповідальності кожної особи, яка фігурує в цій справі", — заявив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.

В Офісі президента вважають, що обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання доводить, що триває юридичний процес та коректне дотримання вимог процесуального законодавства.