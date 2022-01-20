Названо найпопулярніше місто у світі для подорожей у 2022 році
На популярній туристичній платформі опублікували щорічний список 10 найбільш затребуваних напрямків у світі, пише Євгенія Тугушева, РБК-Україна.
Популярна туристична платформа Tripadvisor опублікувала свій щорічний список 10 найпопулярніших напрямків у світі. На основі аналізу даних відгуків користувачів на сайті Дубай стане найкращим місцем для подорожей у 2022 році. Ультрасучасне місто посідає у рейтингу перше місце.
Як виглядає рейтинг 10 найпопулярніших напрямків у світі для подорожей у 2022 році
1. Дубай, ОАЕ;
2. Лондон, Велика Британія;
3. Канкун, Мексика;
4. Балі, Індонезія;
5. Крит, Греція;
6. Рим, Італія;
7. Кабо-Сан-Лукас, Мексика;
8. Стамбул, Туреччина;
9. Париж, Франція;
10. Хургада, Єгипет.