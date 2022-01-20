Названо найпопулярніше місто у світі для подорожей у 2022 році

На популярній туристичній платформі опублікували щорічний список 10 найбільш затребуваних напрямків у світі, пише Євгенія Тугушева, РБК-Україна.

Популярна туристична платформа Tripadvisor опублікувала свій щорічний список 10 найпопулярніших напрямків у світі. На основі аналізу даних відгуків користувачів на сайті Дубай стане найкращим місцем для подорожей у 2022 році. Ультрасучасне місто посідає у рейтингу перше місце.

Як виглядає рейтинг 10 найпопулярніших напрямків у світі для подорожей у 2022 році

1. Дубай, ОАЕ;

2. Лондон, Велика Британія;

3. Канкун, Мексика;

4. Балі, Індонезія;

5. Крит, Греція;

6. Рим, Італія;

7. Кабо-Сан-Лукас, Мексика;

8. Стамбул, Туреччина;

9. Париж, Франція;

10. Хургада, Єгипет.