КПРФ просить Путіна визнати "Л/ДНР": подано документ

Проект постанови з проханням про визнання так званих Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки внесли до Держдуми РФ, повідомляє УНІАН.

Комуністична партія Російської Федерації на чолі з Геннадієм Зюгановим підготувала звернення до президента РФ Володимира Путіна. У ньому озвучено прохання визнати незалежність окремих районів Донецької та Луганської областей.

"Державна дума Федеральних Зборів Російської Федерації звертається до Вас, шановний Володимир Володимирович, з проханням розглянути питання про визнання Російською Федерацією Донецької Народної Республіки і Луганської Народної Республіки як самостійних, суверенних і незалежних держав" , - йдеться в проекті звернення.

Автори звернення називають відповідне рішення "обґрунтованим і морально виправданим". Вони впевнені, що за роки окупації незаконними збройними формуваннями РФ були сформовані "демократичні органи і держава з усіма атрибутами легітимної влади".

Також депутати наполягають на якнайшвидшому проведенні переговорів "з метою створення правової основи міждержавних відносин" і побудови співпраці в різних сферах, зокрема, сфері безпеки.

Такий крок має створити підстави для "захисту" мешканців окупованої території від "політики геноциду".

Представник КПРФ Казбек Тайсаєв раніше висловив упевненість в тому, що ініціатива буде підтримана і реалізована найближчим часом, писали російські ЗМІ. Він також провів аналогії з Південною Осетією і Абхазією.

Реакції Кремля поки немає - прес-секретар Путіна РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі ще не читали документ.