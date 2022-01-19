У Казахстані закінчилася операція ОДКБ

Військові Організації Договору про колективну безпеку залишили територію Казахстану, заявив начальник департаменту міжнародного співробітництва Міноборони Казахстану Олжас Хусаїнов, повідомляє Новое время.

"Зараз на території республіки немає військовослужбовців іноземних держав" , - цитує його телеканал Хабар 24.

Також командувач угрупуванням ОДКБ Андрій Сердюков заявив, що операцію в Казахстані завершено. За його словами, військові впоралися з поставленим завданням і не було допущено жодної провокації.

За офіційними даними, до Казахстану було направлено 2030 військових ОДКБ та 250 одиниць техніки.