Венедиктова оскаржить запобіжний захід Порошенко

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє, що, як і з іншими фігурантами "вугільної справи", Офіс генпрокурора піде з Апеляційним оскарженням запобіжного заходу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Повертаючись до "вугільної справи", щодо фігуранта якої суд сьогодні обирав запобіжний захід. Наголошую на тому, що фабула справи однакова для всіх чотирьох підозрюваних - вони співучасники. Прокурори щодо всіх фігурантів ішли з однаковим запобіжним заходом - тримання під вартою або 1 млрд грн. Тому ми виходимо з того, що перед законом рівні всі, і, безперечно, знов-таки, як і з іншими фігурантами, ми підемо з апеляційним оскарженням запобіжного заходу. Україні потрібна справедливість, і давайте шукати її цивілізовано в суді, не політизуючи ці процеси", - написала Венедіктова на своїй сторінці у Facebook.