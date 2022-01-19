Гордон заявив про обстріл своєї редакції

Відомий український журналіст, засновник інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитро Гордон повідомив про обстріл редакції сайту, офіс якої знаходиться на вул. Щекавицькій у Києві, повідомляє Ділова столиця.

Про це Гордон сказав у своєму відеозверненні, опублікованому на YouTube.

За його словами, співробітники видання виявили слід від кулі на одному із вікон офісу, після чого викликали поліцію. Гордон показав на відео кульовий отвір.

Журналіст пов'язав те, що сталося зі своєю професійною діяльністю.

"Друзі, говорити правду у країні, де за свободу слова потрібно щодня боротися, дуже непросто. Але я це роблю, постійно кажу те, що думаю, і кажу правду. Як бачимо, це багатьом, напевно, не подобається" , – сказав Гордон.

Він висловив переконання, що злочин буде розкрито, "оскільки тут скрізь камери".