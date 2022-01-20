Зростання цін у Німеччині побило рекорд 1993 року

Інфляція у Німеччині виявилася 3,1 відсотка за підсумками 2021 року. Про це йдеться на веб-сайті Федерального статистичного відомства, повідомляє Лента.Ру.

Це рекордно найвищий показник з 1993 року. Ключова причина — зростання цін на енергоресурси та паливо, що подорожчало на 10,4 відсотка. Ціни на продовольство підскочили на 3,2 відсотки.

Лише у грудні минулого року інфляція у головній економіці Європи зросла на 5,3 процентних пункти. 2020 року, коли була перша хвиля пандемії, річна інфляція в Німеччині склала 0,5 відсотка. Загалом ціни у країнах єврозони поставили рекорд із часів світової фінансової кризи 2008 року.

За даними Євростату, у жовтні 2021 року інфляція в єврозоні склала 4,1 відсотка у річному вираженні, що вище порівняно з 3,4 відсотка у вересні. Стрибок інфляції вдвічі перевищив цільовий показник Європейського центрального банку (ЄЦБ) у два відсотки. За даними ЄЦБ, інфляція обумовлена зростанням вартості палива, а також вищим попитом, що випереджає пропозицію.