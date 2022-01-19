В Україні ціни на дрова злетіли до "історично максимального" рівня

Ціни на дрова в Україні б'ють рекорди на біржових аукціонах. Вартість за друге півріччя 2021 року підскочили на 35%, повідомляє УНІАН.

За рік на Українській енергетичній біржі продали 3,14 млн кубометрів деревини на загальну суму 7,91 мільярда гривень. Всього таким чином реалізували 92% продукції від усього обсягу продукції. При цьому на біржі зафіксували "історично максимальне" підвищення вартості. На одному з аукціонів вартість злетіла на 602%.

Зазначено, що на одному з останніх торгів Стартова ціна кубометра становила 750 гривень.