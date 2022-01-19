На Житомирщині розслідують загадкову смерть бізнес-леді

У лісі на Житомирщині знайшли мертвою директорку філії компанії "Мікрокредит" Тетяну Холодну. Жінка поїхала у відрядження та зникла, повідомляє УНІАН.

33-річна Тетяна Холодна мешкала із сім’єю у Бердичеві. 11 січня жінка зібралася у відрядження в Новоград-Волинський. Спочатку Тетяна доїхала до Житомира. Об 11:30 вона зателефонувала до чоловіка Олександра та зазначила, що вже сіла в автобус на Олевськ, щоб доїхати до пункту призначення.

Як виявилося потім, жінка вийшла з автобуса вже за 20 кілометрів від Житомира.

Джерело видання розповіло, що жінка вийшла на зупинці у Березівці. Водій автобуса запам'ятав струнку Тетяну в норковому кожушку жінку.

Ні рідні, ні слідчі не можуть пояснити, чому жінка несподівано вийшла, не доїхавши до потрібного місця. Водій автобуса запевнив, що конфліктної ситуації в автобусі нібито не було.

Близько 17 години чоловік Тетяни повідомив у поліцію про зникнення дружини. Жінка не відповідала на дзвінки, а в офісі компанії в Новограді-Волинському сказали, що вона до них не доїхала.

Тетяна із сім'єю / фото Facebook Олександра Холодного

Пошуками жінки займалися поліціянти. Згодом доєдналися друзі та рідні Тетяни. Вони виїжджали машинами, прочісували територію. Тіло Тетяни знайшли через 4 дні. Рідні кажуть, що це стало для них пеклом.

"Місце смерті – буквально за двісті метрів від автодороги Київ – Чоп, за кілометр від військового містечка. Жінка висіла на чорному шарфі, весь одяг був на ній. На місці знайшли її iPhone, сумку з банківськими картками та трохи готівки" , – розповів співрозмовник видання у місцевій поліції.

Рідні не вірять у самогубство

Поліція попередньо кваліфікувала справу як самогубство. Цю версію підтвердила й експертиза. Однак рідні не погоджуються з цим.

Кума та бізнес-партнерка загиблої Вікторія Яблонська розповіла, що Тетяна була успішною жінкою. За короткий час вона стала регіональним менеджером великої компанії.

"Ця на вигляд тендітна жінка була успішною, завжди добивалася свого, як кажуть – сталева леді. А що стосується сім'ї – мама-квочка: вона б видряпала очі за чоловіка та двох дітей" , – розповіла Вікторія.

Тетяна з колегами / фото Facebook Вікторії Яблонської

Жінка вважає, що розслідування смерті Тетяни перетворилося на "шапіто". Експертизі, яку провели за годину-дві, ніхто з друзів та родичів не вірить. Сім’я жінки звернулися до правоохоронних органів із заявою про проведення додаткових досліджень.

Крім того, рідні та друзі жінки розкритикували поліцію. За їхніми словами, копи не вели нормальних пошуків, а тіло Тетяни знайшли не правоохоронці, а сестра куми Тетяни із чоловіком.

За словами близьких, останні три дзвінки з телефону жінки були кумі, матері та на 102. Рідні впевнені, що Тетяна Холодна не скоїла самогубство, адже у такому разі не стала б телефонувати у поліцію.

"Також не було жодного сенсу їхати з Бердичева 70 кілометрів, щоб повіситися в лісі. Та й уявити, що Таня залишить чоловіка та двох дітей – теж ніяк не можна. Вранці того дня вона відвезла на санчатах синочка до дитячого садка. За словами її чоловіка, вони по дорозі дуріли, сміялися, фотографувалися. Все було як завжди! А потім вона поїхала у відрядження" , – каже подруга.

Колеги жінки розповіли, що вона "сиділа на пігулках" через робочі моменти.

"Не подумайте нічого поганого, вона підтримувала себе, намагалася не нервуватися, адже робота не з легких" , - розповіла колега жінки.

Крім того, колеги заявили, що того дня Тетяна нібито везла із собою чималу суму грошей, проте після смерті у сумці знайшли "копійки".

Причина у кредитах?

Поліція Житомирської області продовжує розслідування та перевіряє інформацію про можливі борги загиблої.

У Єдиному реєстрі судових рішень є інформація, що раніше з Тетяною та її чоловіком судився "Універсал банк". Згідно із судовими документами, сума заборгованості за кредитом становила майже 26 тисяч доларів (близько 730 тис. грн). У 2019 році Бердичівський міськрайонний суд ухвалив стягнути ці гроші. Наразі Тетяни та її чоловіка нема у списку боржників.

Це може свідчити про те, що подружжя вже виплатило борг. Проте, банк міг і не звертатися до виконавчої служби, а діяти своїми методами.

Одна з подруг загиблої пригадала, що останнім часом Тетяна нібито брала кредити, але, навіщо і про які суми йдеться – не знає.