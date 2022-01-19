Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 20 січня 2022

День максимальної розсудливості і стриманості : у четвер, 20 січня, 18-й день за місячним календарем. Спадаючий Місяць у знаку зодіаку Лев, повідомляє Корреспондент.

Місяць у Леві – час енергійних починань, спілкування та розваг. Час, коли зростає схильність до авантюр і ризику, тому варто відкласти всі серйозні фінансові справи, підписання договорів і угоди з нерухомістю.

Сприятливий період для реалізації творчих задумів і відвідування театрів, музеїв, виставок.

20 січня – день несподіваних проблем і оцінки взятих на себе зобов'язань. Є вдалим для активної роботи, надання допомоги і піклування про близьких.

У фазу Спадаючого Місяця зменшується життєва активність, можливими є часті зміни настрою. У цей період емоційного і фізичного спаду доцільно вести налагоджені справи, які не вимагають особливих зусиль.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 20 січня Овен (21.03-19.04)

Завдання Овнів – забезпечити комфорт і гармонію у стосунках. Щоб покращити атмосферу вдома, треба бути стриманими й емоційно податливими.

Телець (20.04-20.05)

Тельці легко зроблять справи, що накопичилися, завдяки збільшеній ініціативності і вмінню домовлятися з людьми. Гарний час для відрядження та налагодження робочих контактів.

Близнюки (21.05-21.06)

У Близнюків збільшиться обсяг роботи, водночас випаде нагода для додаткового заробітку. Зірки радять розумно організувати день, і тоді можна буде зробити все, що заплановано.

Рак (22.06-22.07)

У Раків буде сприятливий період для реалізації давньої мрії. Представники знака можуть розраховувати на підтримку оточуючих і матимуть шанс заробити велику суму.

Лев (23.07-22.08)

Зірки обіцяють Левам любовні удачі і романтичні звершення. Чарівність і магнетизм представників знака багаторазово збільшаться, це забезпечить їм перспективні знайомства і флірт.

Діва (23.08-22.09)

Дів може спіткати безпричинна нудьга, особливо чутливі натури можуть відчути депресивний стан. Щоб зняти турботи, подолати тривогу і хвилювання, зірки радять збільшити фізичну активність і спілкуватися із близькими людьми.

Терези (23.09-22.10)

Зірки обіцяють Терезам успіх у нових починаннях і вирішенні складних завдань. Досвід представників знака допоможе уникнути помилок і багатьох неприємних моментів у спілкуванні. Не виключено, що будуть вигідні робочі пропозиції та примирення із близькою людиною.

Скорпіон (23.10-21.11)

День у Скорпіонів буде неспокійним і спричинить втому. Можливо, будуть побутові проблеми, які надовго відвернуть увагу від робочих завдань, а також може бути нерозуміння у стосунках. Зірки радять скористатися допомогою та підтримкою близьких, бо самотужки впоратися з усім навряд чи зможете.

Стрілець (22.11-21.12)

Стрільці можуть розраховувати, що день буде вдалим, якщо не поспішати. Тільки зважені рішення будуть правильними, тоді як необдумані кроки зведуть на манівці. Зірки радять не піддаватися швидкоплинним емоціям і захищати особисті кордони.

Козеріг (22.12-19.01)

Зірки обіцяють Козерогам досить активний початок дня, а також шанс досягти помітних успіхів. Під час вирішення складних завдань допоможе власний досвід, а інтуїція підкаже, як варто поводитися.

Водолій (20.01-18.02)

Водоліїв постійно відволікатимуть від вирішення важливих питань порожніми розмовами і непотрібними суперечками. Щоб уникнути конфліктів, треба буде приборкати емоції. У другій половині дня будуть хороші новини, можливо, також будуть грошові надходження.

Риби (19.02-20.03)

Риби опиняться в центрі уваги і зацікавлять інших своїми ідеями. Імовірно, будуть корисні знайомства, продуктивне спілкування, а також можуть початися дружні чи романтичні стосунки.