Ryanair анонсував наймасштабніший розклад польотів з України

Ірландський лоукостер Ryanair оприлюднив розклад польотів із України на сезон літньої навігації 2022 року. Він включає 90 маршрутів, серед яких 13 нових, повідомляє Новое время.

"Завдяки підписанню угоди про „відкрите небо“ між ЄС та Україною авіакомпанія виконуватиме щотижня понад 230 рейсів за такими новими напрямками як Брюссель, Лондон, Нюрнберг, Стокгольм, Венеція, Варшава та Загреб" , — заявили у компанії.

Нові маршрути літнього розкладу 2022 наступні.

З Києва:

Брюссель-Шарлеруа;

Корфу;

Стокгольм-Арланда.

Зі Львова:

Барселона;

Брюссель-Шарлеруа;

Гданськ;

Нюрнберг;

Стокгольм-Арланда;

Загреб.

З Одеси:

Брюссель-Шарлеруа;

Лондон-Станстед;

Венеція-Марко Поло.

З Херсону:

Варшава-Модлін.