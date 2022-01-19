Ryanair анонсував наймасштабніший розклад польотів з України
Ірландський лоукостер Ryanair оприлюднив розклад польотів із України на сезон літньої навігації 2022 року. Він включає 90 маршрутів, серед яких 13 нових, повідомляє Новое время.
"Завдяки підписанню угоди про „відкрите небо“ між ЄС та Україною авіакомпанія виконуватиме щотижня понад 230 рейсів за такими новими напрямками як Брюссель, Лондон, Нюрнберг, Стокгольм, Венеція, Варшава та Загреб", — заявили у компанії.
Нові маршрути літнього розкладу 2022 наступні.
З Києва:
- Брюссель-Шарлеруа;
- Корфу;
- Стокгольм-Арланда.
Зі Львова:
- Барселона;
- Брюссель-Шарлеруа;
- Гданськ;
- Нюрнберг;
- Стокгольм-Арланда;
- Загреб.
З Одеси:
- Брюссель-Шарлеруа;
- Лондон-Станстед;
- Венеція-Марко Поло.
З Херсону:
- Варшава-Модлін.
"У відповідь на підписання угоди про „відкрите небо“ ми раді опублікувати наш наймасштабніший літній розклад в Україні, пропонуючи нашим клієнтам понад 230 щотижневих рейсів за 90 маршрутами, у тому числі 13 нових, як-от Корфу, Гданськ, Лондон, Нюрнберг, Венеція, Варшава та інші. Об'єднання повітряного простору ЄС та України відкриє нам шлях до потенційного базування літаків в Україні після того, як у найближчі роки буде поставлено 210 літаків B737−8200 Gamechanger", — заявив комерційний директор Ryanair Джейсон Макгінес.