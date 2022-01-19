Порошенко після суду поїхав у столичний ресторан

Після рішення Печерського райсуду про особисте зобов’язання п’ятий президент Петро Порошенко поїхав «святкувати» з соратниками у ресторан Царське село, повідомляє Українська правда.

Серед гостей народні депутати Ірина Геращенко, Олексій Гончаренко, Вікторія Сюмар, Артур Герасимов, Сергій Алєксєєв, Яна Зінкевич, журналіст Віталій Гайдукевич, адвокат Ілля Новіков, речник політика Святослав Цеголко та інші.

Фото: УП

Фото: УП

За п'ять хвилин після Порошенка з ресторану вийшов мільйонер Ігор Воронов.

Фото: УП

Фото: УП

Фото: УП