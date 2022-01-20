Єврооблігації України подорожчали на 2,5-5%

Курс єврооблігацій України, що стабілізувався 18 січня після трьох днів сильного падіння, в середу зріс на новинах про підтримку України та м'якіші заяви з РФ на 2,5-5,2%, проте наприкінці дня ця позитивна динаміка знову змінилася негативною, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За інформацією Bloomberg на 18:00 за Києвом, дохідність до погашення найбільш "коротких" паперів із погашенням у вересні цього року знизилася з 23,5% до 19,1%, а паперів із погашенням у 2023 році – з 16,1% до 13% річних.

Єврооблігації з погашенням у 2024-2025 роках показали зниження ставок на 1,9 та 1,6 процентного пункту (п. п.) відповідно – приблизно до 13,7% та 12,3%, папери з погашенням у 2026-2027 роках - на 1,2-1 п. п., приблизно до 11,4% та 10,9% відповідно.

Дохідність до погашення "найдовших" паперів із погашенням у 2032 році повернулася на рівень нижче ніж 10% - до 9,8% замість 10,5% напередодні.

Водночас у середині дня ставка "найкоротших" єврооблігацій опускалася нижче 17%, а "найдовших" - до 9,5%.

ВВП-варанти України в середу також подорожчали, але незначно – на 0,2%, до 73,7% від номіналу.

Водночас на ринку акцій українських компаній позитивну динаміку показали лише акції гірничорудної компанії Ferrexpo, що котирується на Лондонській фондовій біржі (LSE) і залізорудні активи якої розташовані в Полтавській області: після падіння за три попередні дні на 20% у середу вони подорожчали на 2,8%.

Котирування акцій найбільшого в країні виробника курятини "МХП" просіли на LSE ще на 4,4%. А на Варшавській фондовій біржі (WSE) лідером падіння стали папери агрохолдингів "ІМК" та "Астарти", що подешевшали відповідно на 8,5% та 6,9%.

Акції "Агротона" на WSE втратили в ціні лише 0,6%, а "Кернела" залишилися на колишньому рівні, хоча на початку дня зниження їхнього курсу сягало 3,6%.