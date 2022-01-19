Прокуратура Берліна веде розслідування щодо членів уряду

Прокуратура Берліна веде розслідування щодо членів федерального виконавчого комітету німецьких "Зелених", у тому числі співлідерів партії Анналени Бербок, глави МЗС, та міністра економіки Роберта Габека, повідомляє Європейська правда.

Про це першими повідомила Der Spiegel з посиланням на джерела, а далі Tagesspiegel отримали підтвердження від речника "Зелених".

Йдеться про можливо незаконні "ковідні" бонусні виплати у розмірі по 1500 євро з партійних коштів на користь кожного з них у 2020 році. Під питанням - чи могло правління партії затверджувати бонус самим собі.

"Федеральний виконавчий комітет є найвищим виконавчим органом, тож легітимно, щоб він ухвалював такі рішення" , - прокоментував речник "Зелених".

Кошти після того повернули.

"Зеленим" і раніше доводилося виправдовуватися через бонусні виплати, ще під час кампанії перед федеральними виборами. Бербок також довелося визнати, що вона із затримкою повідомила про додаткові доходи у 2018-2020 роках.

Окрім Бербок і Габека, у розслідуванні фігурують двоє заступників лідерів - Рікарда Ланг та Джаміла Шафер, федеральний керуючий директор Міхаель Кельнер та відповідальний за фінанси Марк Урбатш. Усі крім останнього зараз є депутатами Бундестагу.

Речник "Зелених" у коментарі Tagesspiegel сказав, що члени правління повною мірою співпрацюють з прокуратурою для швидкого і повного з’ясування фактів.